Nach Rauswurf beim SCL: Dennis Schrempp wird Co-Trainer beim SV Rust

Zu wenige Lkw-Stellplätze Hier sehen Tester auf Ortenauer Rastplätzen Unfallrisiken

Der Auto-Club Europa kritisiert den Mangel an Lkw-Stellplätzen an den Autobahnen. Der Kreisverband hat sich am Donnerstag die Situation an Ortenauer Raststätten angesehen – und akute Verkehrsgefährdungen festgestellt.