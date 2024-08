Die Polizei ist nach einem Raubüberfall Anfang August auf eine Tankstelle in der Appenweierer Straße in Oberkirch noch auf der Suche nach dem Täter. Nun sollen Videoaufnahmen zu dessen Identifizierung beitragen.

Der bislang Unbekannte hatte unter Vorhalt eines Messers den Kassierer zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gebracht, teilt die Polizei mit.

Mittlerweile prüfen die Beamten auch, ob der Überfall auf die Tankstelle in Oberkirch mit einem ähnlich gelagerten Raub am 20. April auf eine Tankstelle in Offenburg in Verbindung steht. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Recherchen konnte Videomaterial vom Tatort in Oberkirch gesichert werden, auf dem der Tatverdächtige unmaskiert zu sehen ist.

Die Aufnahmen sind auf fahndung.polizei-bw.de/tracing/oberkirch-raub-auf-tankstelle zu sehen. Die Ermittler erhoffen sich nun unter Telefon 0781/21 28 20 weitere Zeugenhinweise.