Nach Raubüberfall in Holzhausen: Kriminalpolizei ermittelt – das ist der aktuelle Stand

Nach Raubüberfall in Holzhausen

1 Nach dem Überfall setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. (Archiv-Foto) Foto: R. Heidepriem

Ein Ehepaar wird in seinem Haus in Holzhausen überfallen und verletzt – die Täter flüchten. Ein Polizeihubschrauber zieht Kreise. Dieser Fall hat Anfang Dezember hohe Wellen geschlagen. Einen Monat später fragen wir nach: Wurden die Täter gefunden?









Link kopiert



Es klingt beinahe wie in einem Film: Unbekannte dringen in den Abendstunden in ein Haus ein, fordern Wertgegenstände vom dort wohnhaften Ehepaar und drohen mit Gewalt, sollten diese nicht ausgehändigt werden. Für die Opfer, ein Holzhauser Ehepaar, war das grausame Realität.