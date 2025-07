Nach rassistischer Entgleisung: TGBW-Vorsitzender fordert Rücktritt von Vöhringer Bürgermeister

1 Gökay Sofuoglu, der Vorsitzende der TGBW (Archivbild) Foto: Andreas Schwarz Der Bürgermeister von Vöhringen geht einen Unternehmer mit türkischen Wurzeln rassistisch an und entschuldigt sich. Die türkische Gemeinde fordert dennoch seinen Rücktritt.







Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg (TGBW) fordert entschlossene Konsequenzen und den Rücktritt nach dem aus ihrer Sicht rassistischen Verhalten des Vöhringer Bürgermeisters Stefan Hammer (CDU). Wie der „Schwarzwälder Bote“ zuerst berichtete, soll Hammer die Familie türkischstämmigen Autohändler in Vöhringen (Kreis Rottweil) rassistisch beschimpft haben – „Kauft euch ein Grundstück in der Türkei“ soll er unter anderem gesagt haben. Auslöser soll der Streit um einen Parkplatz gewesen sein. Eine Überwachungskamera habe die Szene aufgenommen.