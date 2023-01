Auflösung in Friedrichstal - Das geschah am "Tag X"

3 Auch ein großes "X" vor der Post in Freudenstadt sorgte für Rätselraten. Foto: Michel

Lange wurde gerätselt, was hinter den "Tag-X"-Plakaten steckt, die seit einigen Wochen in Freudenstadt und Baiersbronn hängen. Nun wurde das Rätsel gelüftet.















Link kopiert

Freudenstadt/Baiersbronn - Eifrig wurde im Internet diskutiert, was es mit der rätselhaften Plakataktion in Freudenstadt und Baiersbronn auf sich hat. "Tag X" stand auf den Plakaten. Und ein Datum: "19. Januar". Viele fragten sich: Was würde an dem Tag geschehen?