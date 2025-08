Viele Fragen, kaum Antworten: So geht es nach der spontanen Absage des Element-Festivals, welches am 12. und 13. September im Schieferpark in Dormettingen hätte stattfinden sollen nicht nur den Besuchern.

Auch der frisch ins Amt gewählte Bürgermeister Horst Lehmann, dessen offizieller Amtsantritt erst morgen ist, zeigt sich enttäuscht über die kurzfristige und bislang unbegründete Absage des Veranstalters.

„Die Absage hat uns gestern in den Abendstunden aus heiterem Himmel und völlig ohne Warnung überrumpelt“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Veranstalter habe die Entscheidung ohne jegliche vorherige Absprache mit der Gemeinde sowie den regionalen Partnern und Gewerken vor Ort getroffen. „Wir wurden alle vor den Kopf gestoßen.“ Auf ein rechtskräftiges Dokument, welches die Absage final bestätigt warte man derzeit. In einem Telefonat mit einem Vertreter des Veranstalters TMT Produktions GmBh sei sie aber bereits offiziell bestätigt worden.

Große Tragweite

„Diese Entscheidung halten wir für problematisch, da sie eine große Tragweite mit sich bringt“, so Lehmann. Der Grund für die Absage sei in dem Gespräch nicht genannt worden. „Es ist auf jeden Fall schade um das ganze Engagement und Herzblut, dass bereits in die Organisation des Festivals gesteckt wurde“, so Lehmann. „Die Vorfreude war groß und einige werden jetzt auch Verluste einfahren, die für die Veranstaltung in Vorleistung gegangen sind.“

Schiefererlebnis als attraktives Eventgelände

„Das tut uns als Gemeinde aufrichtig Leid“, betont der neue Bürgermeister. „Dennoch sind wir überzeugt, dass wir mit dem Schiefererlebnis ein attraktives Eventgelände haben, welches wir weiter ausbauen wollen.“ Hier sei man bereits mit guten Firmen auf dem Vormarsch, um gute Konzepte zu entwickeln. „Ich kann mit Sicherheit in einiger Zeit sagen, dass das Schiefererlebnis sich in die richtige Richtung entwickeln wird.“

Was jetzt?

Wie es nun weiter gehe, sei noch nicht klar, da man seitens der Gemeinde zunächst die entsprechende Rechtssicherheit braucht, bevor weitere Schritte eingeleitet werden können, wie der Bürgermeister erklärt.

Derzeit lässt sich weder die Webseite des Veranstalters TMT Produktions GmbH mit Sitz in Vechta in Niedersachsen aufrufen, noch ist der Instagram-Kanal des Elements-Festival auffindbar.

Die Bitte um ein Gespräch mit unserer Redaktion blieb bislang unerfüllt.