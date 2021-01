Nach Prügelei in Schramberg Streithähne können sich vor Gericht einigen

Der Angeklagte sagte, er wollte die Angelegenheit lieber mit dem Partner der Frau klären. Daraufhin schrieb ihm die Lebenspartnerin des Geschädigten, dass er zu dem Treffen nur kommen solle, wenn er "ein richtiger Mann" sei. Aus Angst habe er daher eine Holzlatte mitgenommen. Beim Aufeinandertreffen sei auf eine kurze verbale Diskussion eine körperliche Auseinandersetzung gefolgt, in der sich beide Männer eine Zeit lang am Boden befanden. Erst am Boden liegend habe der Angeklagte vor Ort ein Messer gefunden, mit dem er den Geschädigten im weiteren Verlauf bedroht habe.

Streit um Geld für Räumlichkeiten

Der Geschädigte, der als Zeuge geladen war, schilderte den Auslöser der Situation ebenfalls. Demnach hätten er und seine Partnerin für den Geburtstag des Sohnes beim Angeklagten eine Räumlichkeit gemietet. Dafür habe der Angeklagte 100 Euro verlangt. Eine Zeit nach der Feier hätten er und seine Freundin mitbekommen, dass die Räume an andere zur Hälfte des Preises vermietet wurden. Seine Freundin wollte daraufhin die 50 Euro vom Angeklagten zurückhaben. Ihm selbst, so der Geschädigte, sei die Sache nicht so wichtig gewesen. "Ich wollte die Sache einfach auf sich beruhen lassen. Die 50 Euro waren mir egal", sagte er.

Um die Sache aus der Welt zu schaffen, habe er den Angeklagten getroffen. Dabei betonte er, dass er davon ausgegangen sei, dass es sich um ein friedliches Gespräch handeln werde. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten habe er den Angeklagten dann aus Notwehr auf den Boden gedrückt und sei anschließend aus Angst, mit dem Messer angegriffen zu werden, weggerannt, wobei er mit seinem Handy noch eine kurze Videosequenz aufnahm, die er später der Polizei zeigte.

Weiterhin betonte er, dass der Beschuldigte sich zwischenzeitlich persönlich bei ihm entschuldigt habe. Die 50 Euro seien zurückgezahlt und es habe auch zuvor noch nie Probleme zwischen den beiden Männern gegeben.

Messer nicht gefunden

Der zuständige Sachbearbeiter des Schramberger Polizeireviers erklärte, dass unter Absprache mit der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug des Angeklagten durchsucht worden sei – das Messer, dass angeblich zur Drohung benutzt wurde, war nämlich nicht aufgetaucht. Die Suche sei aber ergebnislos verlaufen.

Unter Auflage der Zahlung von 2000 Euro in Raten zu jeweils 250 Euro pro Monat beginnend im Februar wurde das Verfahren wegen schwerer Körperverletzung gegen den Angeklagten letztlich eingestellt.