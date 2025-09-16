Nach Prügelei auf Spielfeld: FC Gärtringen sagt nächstes Spiel ab

1 Der einst so große FC Gärtringen steckt tief in der Krise. Foto: Eibner-Pressefoto/DROFITSCH Nachdem sich zwei seiner Mitspieler während laufender Partie auf dem Rasen geprügelt haben, legt der FC Gärtringen erst einmal eine Pause ein.







Link kopiert



Es ist auf dem offenbar doch mehr passiert, als Fazli Köktas einräumen wollte. Denn nach der Aussage des Trainers des FC Gärtringen hätten sich seine beiden Spieler Ahmet Emirzeoglu und Kapitän Samet Kibar beim Auswärtsspiel in Schönaich in der 15. Minute auf dem Rasen nur angeschrien und nicht geprügelt. „Sonst hätte der Schiedsrichter ja die Rote Karte gezeigt“, meinte Köktas. Ein Video von der Szene zeigt jedoch deutlich, dass die beiden Spieler aufeinander losgingen. Und auch der FC Gärtringen selbst ist wohl nicht der Meinung seines Trainers, denn das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Aidlingen hat der Verein vorsorglich abgesagt. Es heißt, man wolle die Vorgänge in Schönaich erst einmal intern aufarbeiten.