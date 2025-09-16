Nach Prügelei auf Spielfeld: FC Gärtringen sagt nächstes Spiel ab
Der einst so große FC Gärtringen steckt tief in der Krise. Foto: Eibner-Pressefoto/DROFITSCH

Nachdem sich zwei seiner Mitspieler während laufender Partie auf dem Rasen geprügelt haben, legt der FC Gärtringen erst einmal eine Pause ein.

Es ist auf dem offenbar doch mehr passiert, als Fazli Köktas einräumen wollte. Denn nach der Aussage des Trainers des FC Gärtringen hätten sich seine beiden Spieler Ahmet Emirzeoglu und Kapitän Samet Kibar beim Auswärtsspiel in Schönaich in der 15. Minute auf dem Rasen nur angeschrien und nicht geprügelt. „Sonst hätte der Schiedsrichter ja die Rote Karte gezeigt“, meinte Köktas. Ein Video von der Szene zeigt jedoch deutlich, dass die beiden Spieler aufeinander losgingen. Und auch der FC Gärtringen selbst ist wohl nicht der Meinung seines Trainers, denn das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Aidlingen hat der Verein vorsorglich abgesagt. Es heißt, man wolle die Vorgänge in Schönaich erst einmal intern aufarbeiten.

 

Zweite ist Aufstiegsteam

Zwar handelt es sich nur um die zweite Mannschaft des FC Gärtringen, diese geht allerdings als Aufstiegsmannschaft ins Rennen. Denn nach dem Abstieg des ehemaligen Verbandsligisten in die Kreisliga B konzentriert der Verein seine Kräfte auf den FCG II in der Staffel 8. Dort hat er bereits sechs Punkte aus drei Spielen geholt – den 3:1-Sieg in Schönaich eingerechnet. Die nominell erste Mannschaft, die eigentlich die richtige zweite ist, hat dagegen bislang alle Spiele in der Staffel 7 der Kreisliga B verloren.

Spiel wird mit 0:3 gewertet

Mit der Absage des Spiels am Sonntag bei der Spvgg Aidlingen II gerät der Aufstiegsplan jedoch ins Wanken. Schon jetzt ist klar: Die Partie wird mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Und gerade die Spvgg Aidlingen II könnte als aktuell Tabellenzweiter ein direkter Konkurrent um den Aufstieg werden.

 