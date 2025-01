Nach Prügel-Vorwurf von Alexander Kebeck: Post von Betzweiler Heimbach-Hexa wirft Fragen auf

Aus dem Kriegsgebiet der Ukraine gerettet Tierschützer suchen „Angsthund“ Basil aus Alpirsbach

Er soll endlich in Frieden leben können, doch „Angsthund“ Basil ist nun in Alpirsbach entlaufen. Zwei Tage vorher war er aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu seiner neuen Familie gekommen. Nun versuchen Tierschützer, ihn wieder zurückzubringen.