Nach Problemen am Pergolaplatz: Freiburg öffnet zweiten Platz für Drogenabhängige

1 Bürgermeister Ulrich von Kirchbach (von links), Ulrich Hildenbrand, Revierleiter Freiburg Nord, und Frank Ueckermann, Leiter des Garten- und Tiefbauamts Freiburg, bei der Eröffnung des neuen Drogenkonsumraums Foto: Ralf Deckert

Die Stadt hat einen Aufenthaltsplatz für Suchtkranke beim Hauptbahnhof eingerichtet – trotz teils heftiger Debatten im Vorfeld. Trotzdem betont Revierleiter Ulrich Hildenbrand: Bestimmte „rote Linien“ sollen nicht überschritten werden dürfen.









In Freiburg ist auf einem Parkplatz beim Hauptbahnhof ein zweiter Platz für Drogensüchtige in Betrieb genommen worden, nachdem es am sogenannten „Pergolaplatz“ im Colombipark zu massiven Problemen für die Anwohner gekommen war. Auch der neue Platz ist im Vorfeld Gegenstand von hitzigen Debatten gewesen, da er in unmittelbarer Nähe zu Einrichtungen der Uni und einer Gewerbeschule liegt.