Das allgemeine Umfeld sei weiterhin schwierig, sagte Unternehmenschef James Quincey laut Mitteilung. Das Unternehmen sei flexibel geblieben und habe in Wachstum investiert. So seien etwa die von Coca-Cola angebotenen zuckerfreien Getränke gefragt, ebenso wie kleinere Flaschen und Dosen, zu denen Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten momentan greifen. Die Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Manager. Auch die längerfristigen Prognosen könne das Unternehmen erreichen.