Die Niederlage beim SC Freiburg hat die Abstiegssorgen der Fans des VfB Stuttgart vergrößert. Beim 2:1 (0:1)-Heimsieg drehten die Breisgauer am Samstag ohne ihren gesperrten Trainer Christian Streich das Spiel mit zwei Treffern vom Punkt. Chris Führich brachte den VfB nach einer halben Stunde in Führung, ehe Vincenzo Grifo bei zwei Elfmetern die Nerven behielt (60./84.). Jeweils entschied der Unparteiische Sascha Stegemann erst auf Foul, nachdem sich der Videoschiedsrichter zu Wort gemeldet hatte.

Fans hadern mit Trainer Labbadia

Die Stuttgarter schweben durch die Niederlage weiterhin in Abstiegsgefahr und warten nicht nur seit dem 11. Dezember 2021 auf einen Sieg in der Fremde. Unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia haben sie in fünf Liga-Spielen auch noch nicht gewinnen können. Im Kurznachrichtendienst Twitter lassen einige Fans ihrem Unmut freien lauf. Ein Nutzer fordert sogar: „Das Experiment Labbadia muss man schnellstmöglich beenden.“

Doch nicht alle VfB-Fans sehen die Schuld beim Trainer:

Die Anhänger des VfB Stuttgart flüchten sich in Galgenhumor:

Großes Hadern mit den Entscheidungen des Schiedsrichters:

Vincenzo Grifo behielt bei beiden Strafstößen (60./84.), die jeweils erst nach langer Ansicht der Videobilder gegeben wurden, die Nerven. Die VfB-Fans müssen weiter auf Punkte in der Liga warten.