Nach Playboy-Bildern Schwenninger Fotograf erobert FHM-Cover

Doch zurück zum aktuellen Coup: Sebastian Klingk verabredete sich mit dem in Bangkok lebenden Modell Bella Thai auf der Insel Phuket für zwei Shootings. "Wir haben zwei Tage fotografiert. Am ersten nutzten wir das Hotel, in dem Bella und ihr Mann auch wohnten." Dort wurden Aufnahmen in der Hotelanlage und in Appartements gemacht. "Am zweiten Tag gingen wir dann an einen Strand. Und diese Fotos sind auch in der FHM zu sehen", berichtet Klingk.

Nachdem die Corona-Pandemie nun schon so lange andauert, weiß Klingk mittlerweile erst recht wie besonders dieses Shooting war – nicht nur wegen des Erfolgs im Nachgang. "Grundsätzlich muss ich ja froh sein, dass ich ganz normal arbeiten darf und mein Studio geöffnet ist", betont er. Allerdings könne er von derart spektakulären Trips und Shootings natürlich momentan nur träumen.

Aufträge kommen

"Im ersten Lockdown hatte ich ja auch circa sechs Wochen geschlossen und habe staatliche Hilfe beantragt und bekommen. Seither habe ich aber durchgehend geöffnet." Natürlich laufe es deutlich ruhiger als sonst, "aber es läuft". Er habe Aufträge für Einzelshootings von Privatkunden und selbst Firmen zeigten wieder Interesse an Werbebildern. "Aber das Außergewöhnliche fehlt momentan." Viele Projekte seien einfach auf Eis gelegt. Und Aussichten, wann sich das ändert, gebe es ja schließlich auch kaum. Auch deshalb ist Sebastian Klingk froh, dass die Fotos aus Thailand nicht nur in seinem Portfolio für positive Erinnerungen sorgen.