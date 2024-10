1 Weihnachten in New York: Die Ferien für Schülerinnen und Schüler beginnen dank eines Zwölfjährigen nun früher und nicht erst am 24. Dezember (Foto: Illustration) Foto: John Minchillo/AP/dpa

Der 24. Dezember fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Der 23. war in der Millionenmetropole New York noch als regulärer Schultag eingeplant - bis ein Zwölfjähriger sich einmischte.









New York - Als Reaktion auf die Petition eines Zwölfjährigen ziehen die öffentlichen Schulen in der Millionenmetropole New York in diesem Jahr die Weihnachtsferien vor. Auch der 23. Dezember werde nun ein schulfreier Tag sein, teilte Bürgermeister Eric Adams mit.