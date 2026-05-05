Drei Monate nach ihrem folgenreichen Sturz bei Olympia feiert Lindsey Vonn bei der Met-Gala eine «Comeback-Party» – mit Gehstock und Glitzer-Kleid. Warum der Abend für sie so besonders war.
New York - Mit einem kleinen Gehstock, aber ohne Krücken hat Skistar Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York einen glamourösen Auftritt hingelegt. Etwa drei Monate nach ihrem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo posierte die 41-Jährige strahlend für die Fotografen. "Das ist sozusagen meine Comeback-Party - ich kann unter Menschen sein, ein wunderschönes, feminines Kleid tragen und zum ersten Mal meine Krücken beiseitelegen", sagte Vonn der "Vogue".