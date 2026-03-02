Nach OIympia: Albstadt feiert seine Skisportlerin Emma Weiß

Nach erfolgreicher Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina wird Skisportlerin Emma Weiß in ihrer Heimatstadt gefeiert.
Mit viel Applaus und großer Anerkennung ist die Albstädter Olympiateilnehmerin Emma Weiß am Samstag in ihrer Heimatstadt empfangen worden. Hinter der Ballettschule Armin Weiß blickten Familie, Freunde und Wegbegleiter auf eine außergewöhnliche sportliche Leistung zurück. Bei den Olympischen Winterspielen hatte Emma Weiß in der Disziplin Aerials (Skiakrobatik) einen beachtlichen zwölften Platz erreicht und war dabei die einzige deutsche Starterin in dieser Disziplin.