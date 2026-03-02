Nach OIympia: Albstadt feiert seine Skisportlerin Emma Weiß

Mit viel Applaus und großer Anerkennung ist die Albstädter Olympiateilnehmerin Emma Weiß am Samstag in ihrer Heimatstadt empfangen worden. Hinter der Ballettschule Armin Weiß blickten Familie, Freunde und Wegbegleiter auf eine außergewöhnliche sportliche Leistung zurück. Bei den Olympischen Winterspielen hatte Emma Weiß in der Disziplin Aerials (Skiakrobatik) einen beachtlichen zwölften Platz erreicht und war dabei die einzige deutsche Starterin in dieser Disziplin.​

Der Empfang war bewusst persönlich gehalten und wurde von der Familie organisiert. Während ihr Vater Armin seine Tochter seit vielen Jahren sportlich begleitet, verantwortet Emma Weiß selbst die organisatorischen und strategischen Belange ihrer Karriere. Ihre Mutter Eva kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten und hatte den Abend gemeinsam mit der Familie vorbereitet. Für die Gäste übernahm Armin Weiß zudem selbst den Grill und sorgte so in ungezwungener Atmosphäre für das leibliche Wohl. In seiner Ansprache erinnerte er an den langen und oft herausfordernden Weg bis zur Olympia-Teilnahme.

Hat auch Rückschläge gegeben

Neben sportlichen Erfolgen habe es auch Rückschläge gegeben, die nur mit großem Durchhaltevermögen, Vertrauen und familiärem Zusammenhalt zu bewältigen gewesen seien. Auch Emma Weiß selbst richtete persönliche Worte an die Gäste. Sie betonte die große Bedeutung ihrer Familie, die sie über all die Jahre hinweg getragen habe. Ebenso sprach sie offen über ihren christlichen Glauben, der ihr insbesondere in schwierigen Phasen Halt, Orientierung und innere Stärke gegeben habe und für sie ein wichtiger Anker auf ihrem sportlichen Weg gewesen sei. Darüber hinaus berichtete Emma Weiß von einer großen öffentlichen Resonanz nach den Olympischen Spielen. Insbesondere aus dem Bereich christlicher Medien habe sie zahlreiche Interview- und Gesprächsanfragen erhalten, sodass der gesamte Monat März bereits mit Terminen ausgebucht gewesen sei.

Auch Stadtrat Nils Maute zu Gast

Zu den Gästen an diesem Abend zählte auch Stadtrat Nils Maute, der Emma Weiß persönlich gratulierte. Er hatte ihre Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen aufmerksam verfolgt und zeigte sich nun beeindruckt von ihrer Leistung und ihrem sportlichen Weg. Der Empfang spiegelte die enge Verbundenheit der Olympiateilnehmerin mit ihrer Heimat wider. Der Abend machte deutlich, wie groß der Rückhalt für Emma Weiß in Albstadt ist – getragen vor allem von Familie, Freunden und Wegbegleitern. Mit Blick auf die Zukunft machte Emma Weiß deutlich, dass ihr sportlicher Weg noch nicht abgeschlossen ist. Ihr Ziel sei es, sich weiter auf internationalem Niveau zu etablieren und bei den Olympischen Winterspielen 2030 erneut an den Start zu gehen.

Um diesen Weg fortsetzen zu können, sei sie aber auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen, da hier vom Deutschen Skiverband (DSV) wenig komme.