Nach österreichischem Vorbild: Auf diese Haiterbacher Attraktion kann sich die ganze Region freuen

Mit dem „Motorik-Fun-Park“ plant Haiterbach eine Attraktion, die Spiel- und Sportspaß für Kinder wie Erwachsene bietet. Das könnte auch viele Menschen aus dem Umland anziehen.
Das Spielplatzangebot in Haiterbach hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. Was auch daran liegt, dass einige Spielgeräte aus Sicherheitsgründen abgebaut werden mussten. Manche Plätze seien nur noch Alibi-Spielplätze, sagt Elvira Helber. Als Stadträtin aus der Kernstadt ist sie Mitglied des Arbeitskreises Kernstadt.