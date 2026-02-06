Ein Beitrag auf Donald Trumps Sprachrohr Truth Social zeigt eine rassistische Darstellung der Obamas. Die Empörung und Kritik sind offensichtlich so groß, dass das Weiße Haus reagiert.
Nach massiver Kritik ist ein Beitrag auf einem Social-Media-Account von US-Präsident Donald Trump, der eine rassistische Darstellung von Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau als Affen enthielt, wieder gelöscht worden. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Beitrag inzwischen entfernt worden sei. Weiter hieß es: „Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses veröffentlichte den Beitrag fälschlicherweise.“