1 Fast schon ungläubig nimmt Hanneliese Huber ihr früheres Brautkleid in Empfang. Foto: Albert Bantle

Manchmal gibt es Zufälle, die man kaum glauben kann. So erging es der Niedereschacherin Hanneliese Huber, die nach 62 Jahren per Zufall wieder ihr Brautkleid zurückbekommen hat.









Link kopiert



Doch der Reihe nach. Nach einem Besuch in Füssing, kam Hanneliese Huber auf dem Rückweg bei ihrer Freundin Magda Kohn in Kellmünz an der Iller vorbei.