Am Montag hatte die Stadt begonnen, Gelbe Säcke wieder ohne Ticket auszugeben. Am Dienstag waren sie schon wieder leer. Unsere Redaktion hat bei der Stadt nachgefragt, wie die Ausgabe künftig ablaufen soll.

Der Mangel an Plastikmüllverpackung in der Region zieht sich bereits über Monate – und ist nun um ein bemerkenswertes Kapitel reicher: Nachdem es Gelbe Säcke in Lahr lange Zeit nur aus den Händen eines Stadtmitarbeiters gab, lagen sie seit Montag wieder frei zugänglich im Bürgerbüro aus.

Hatte sich die Nachfrage am ersten Tag noch in Grenzen gehalten, seien bereits zur Mittagszeit des zweiten Tages alle vorrätigen Rollen vergriffen gewesen, teilte Stadt-Sprecher Nicolas Scherger auf Nachfrage mit. Ein Leser hatte unserer Redaktion berichtet, dass er am Dienstag leer ausgegangen war.

Spätestens am Samstag, 20. Mai, soll laut Scherger Nachschub kommen, sodass am Montag wieder Gelbe Säcke im Bürgerbüro zu haben seien. Ob das neuerliche Fehlen der Abfallbeutel schlicht auf den (großen) Bedarf zurückzuführen ist, oder Bürger sich nicht an die Vorgabe „pro Haushalt nur eine Rolle“ gehalten haben, dazu kann das Rathaus keine Angaben machen. Es sei jedenfalls geplant, den Probelauf der freihändigen Säcke-Ausgabe „zunächst“ fortzuführen.