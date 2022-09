"Little Life" in St. Georgen schließt schon wieder

1 Stefanie Linkenheil im Oktober des vergangenen Jahres hinter dem Verkaufstresen ihres Geschäfts "Little Life" – damals hatte sie es gerade neu eröffnet. (Archivfoto) Foto: Moser

Stefanie Linkenheil gibt ihr Geschäft "Little Life" in der Bahnhofstraße auf. Die Eröffnung ist noch nicht einmal ganz ein Jahr her.















Link kopiert

St. Georgen - "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" steht in großen weißen Lettern auf roten Grund in den Schaufenstern des Geschäfts "Little Life" in der Bahnhofstraße. Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass Stefanie Linkenheil ihr Geschäft, dessen Sortiment vor allem Kinderkleidung umfasst, in der St. Georgener Bahnhofstraße eröffnet hat. Nun ist es schon wieder vorbei – Linkenheil gibt ihr Geschäft auf.

Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt sie private Gründe an – hinzu kämen gesundheitliche, sodass sie keine andere Wahl mehr gehabt habe. "Wir haben es uns echt lange und gut überlegt", betont sie. Letztlich stehe der Beschluss aber fest.

Sie hätte dem Geschäft gerne mehr Zeit gegeben

Ein Jahr lang hatte Linkenheil, die, bevor sie sich in St. Georgen selbstständig gemacht hatte, bereits rund 18 Jahre Erfahrung im Einzelhandel mitgebracht hatte, sich Mühe gegeben, "Little Life" bei der Kundschaft in St. Georgen zu etablieren. Unter anderem hatte sie sich Tipps bei Schaufensterberaterin Karin Wahl geholt. Mit Erfolg? "So ein Geschäft braucht etwas Zeit, bis es sich etabliert", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Diese Zeit hätte ich ihm gerne auch gegeben."

Nun aber wird es dazu nicht kommen – Mitte oder Ende Oktober wird Linkenheils Geschäft aus St. Georgen verschwinden. Bis dahin will Linkenheil noch möglichst viel ihres Warenbestands veräußern – bevor sich die Räume in der Bahnhofstraße, wo man "Little Life" derzeit findet, wieder leeren werden.