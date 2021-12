1 Für VfB-Spieler Silas Katompa Mvumpa gibt es eine Zwangspause bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bei Training des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart fehlte am Donnerstag Silas Katompa Mvumpa. Der Profi hatte bei einem Schnelltest vor der Einheit ein nicht eindeutiges Ergebnis.















Stuttgart - Silas Katompa Mvumpa war voller Tatendrang am Donnerstag vor dem Training des VfB, doch dann wurde der 23-Jährige zurückgepfiffen. Das Ergebnis des Corona-Schnelltests, den der Bundesligist regelmäßig vor jedem Training durchführt, gab es für den Kongolesen kein eindeutiges negatives Ergebnis – weshalb er sicherheitshalber nicht an der Einheit teilnahm. Bei Silas Katompa Mvumpa wurde daraufhin ein PCR-Test durchgeführt, das Ergebnis ist erst für Freitag zu erwarten. Bis dahin hält sich Silas Katompa Mvumpa zu Hause auf. Gibt es Entwarnung, stößt der Offensivspieler wieder zur Mannschaft.

Der Flügelspieler war nach dem letzten Hinrunden-Spiel beim 1. FC Köln am 19. Dezember in seine Heimat nach Kinshasa gereist, um Visa-Formalitäten zu klären. Erst am Mittwoch hatte der VfB über positive Tests bei Verteidiger Konstantinos Mavropanos und Offensivspieler Mateo Klimowicz informiert. Die beiden Profis sind in ihren Heimatländern Griechenland und Argentinien in Isolation und fehlten ebenso zum Start der Vorbereitung. Stürmer Omar Marmoush bereitet sich mit der ägyptischen Nationalmannschaft in den kommenden Tagen auf den Afrika-Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) vor.

Trainer Pellegrino Matarazzo lud die U-19-Junioren Thomas Kastanaras und Raul Paula zum Profitraining ein. Zum Rückrundenauftakt am 8. Januar bei der SpVgg Greuther Fürth soll auch der österreichische Nationalstürmer Sasa Kalajdzic, der seit dem Ende der Hinrunde zurück im Teamtraining ist, wieder einsatzbereit sein. Der Torjäger hatte monatelang wegen einer Schulter-Verletzung pausiert.