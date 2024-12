Maria Eberhart ist gesund und hellwach – und feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag. Geboren wurde Maria Eberhart in Hechingen, der Neubau ihrer Eltern in der Kärntner Straße wurde bezogen, als sie drei Jahre alt war. Und dort lebt die Seniorin heute noch.

45 Jahre verbringt Eberhart in Amerika

Allerdings hat sie in der Zwischenzeit einen Sprung über den großen Teich gemacht: Nach Arbeitsstellen in Hechingen und Stuttgart lebte und arbeitete Maria Eberhart 45 Jahre lang in New York, obwohl sie eigentlich nur ein paar Wochen in der Metropole hatte bleiben wollen. In dieser Zeit war Eberhart auch Mitbesitzerin einer Orangenplantage in Florida, die sie regelmäßig besucht hat. „Da habe ich nie gedacht, dass ich wieder nach Hechingen zurückkehre,“ berichtet sie.

Vater verlangt Rückkehr

Nachdem ihre Mutter gestorben war, bestimmte der Vater aber: „Du kommst heim“. Maria Eberhart fügte sich und zog wieder im elterlichen Haus ein.

Geburtstag gefeiert wurde zusammen mit Bürgermeister Philipp Hahn bei den Nachbarn, der Familie Brendle-Kirwald. Diese haben vor etlichen Jahren schräg gegenüber von Eberhart gebaut und sind mittlerweile gute Freunde geworden.

Eberhart versorgt sich zuhause völlig allein, im letzten Jahr hat sie allerdings das Autofahren aufgegeben. „Warum soll ich Auto fahren, wenn ich einen Chauffeur habe?,“ erklärt sie gut gelaunt und hängt sich bei David Kirwald ein, der sie allwöchentlich zum Einkauf begleitet.

Erster Job bei der Stadt während des Krieges

Bürgermeister Philipp Hahn gratulierte persönlich mit einem Blumenstrauß und einem Geschenkkorb. Mit im Gepäck hatte er eine Glückwunschkarte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Im Gespräch erinnert sich Maria Eberhart noch gut an ihren ersten Job bei der Stadt Hechingen. In den Jahren 1944/45 war die Stadtverwaltung im Alten Schloss untergebracht, das Rathaus war baufällig. Bürgermeister Paul Bindereif war zum Kriegsdienst eingezogen worden. Wenn die alliierten Bomberverbände über Hechingen flogen und Luftalarm ausgelöst wurde, musste Eberhart grundsätzlich zum Alten Schloss springen und dort präsent sein.

Eberhart: Es ist halt so gekommen

Was denn das Geheimnis für ein 100-jähriges Leben sei, wollte Philipp Hahn wissen. Es sei halt so gekommen, erklärte Eberhart, und wusste kein Geheimrezept. Vielleicht war es ja die Liebe zur Musik. Die Seniorin hat immer gern gesungen, an der Musikhochschule in Trossingen hat sie in jungen Jahren eine Gesangsausbildung absolviert.