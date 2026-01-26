Nach Müll-Ärger in Oberndorf: Funktioniert die neue Lösung im Altkleider-Chaos?

Berge von Müllsäcken und Riesenärger bei den Bürgern: Nach monatelangem Abfall-Drama gibt es seit 7. Januar in Oberndorf eine neue Regelung. Ist das Problem damit gelöst?

In Oberndorf war der Altkleider-Ärger besonders groß, nachdem die insolvente Betreiberfirma die Abholung eingestellt hatte. So groß, dass die Stadt im Sommer sogar ein Entsorgungsunternehmen beauftragt hatte, um die 19 Container an neun Standorten im Stadtgebiet einzusammeln. Parallel wurde an einer neuen Lösung gefeilt, die nun seit 7. Januar umgesetzt wird. Wir lassen die Stadtverwaltung Bilanz ziehen. Ist das Müllproblem nun ein für alle Mal erledigt?

Während der Landkreis überlegt, wie man des vielerorts auftretenden Problems Herr werden kann, wollte die Oberndorfer Stadtverwaltung zügiger zu einem Ergebnis kommen und hat deshalb eine eigene Lösung erarbeitet, wie sie schon im Herbst angekündigt hatte.

Seit 7. Januar neue Lösung

Bis zur Umsetzung dauerte es dann aber doch noch eine Weile. Seit 7. Januar können Altkleider in Oberndorf zu den Öffnungszeiten des Werkhofs in Containern der Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart abgegeben werden.

Diese sammelt gebrauchte Kleidung, Schuhe und auch Daunendecken mit mehr als 1300 Containern in Baden-Württemberg ein. In der Nähe von Sigmaringen wird das Material dann weiter sortiert und verwertet. Mit den Erlösen unterstützt die Aktion Hoffnung weltweite Eine-Welt-Projekte.

Abgabe erfolgt bisher ordentlich

Und wie wird diese neue Option in Oberndorf angenommen? „Das Angebot wird sehr gut genutzt“, berichtet die städtische Pressesprecherin Jasmin Rapp auf unsere Anfrage. Bereits nach kurzer Zeit seien die Container voll gewesen und durch den Betreiber geleert worden.

Offenbar hat sich auch das Nutzerverhalten geändert, wie wir erfahren. „Auch insgesamt zieht die Stadt ein positives erstes Fazit. Die Altkleider werden ordentlich eingeworfen, und die festgelegten Öffnungszeiten am Werkhof werden bislang eingehalten“, so Rapp.

Weniger Aufwand für die Stadt

Für die Stadt bedeute die zentrale Lösung am Werkhof weniger Aufwand als die frühere, über das Stadtgebiet verteilte Sammlung, bei der es immer wieder zu Verschmutzungen und illegalen Ablagerungen gekommen sei. Ziel sei gewesen, schnell eine praktikable Lösung zu schaffen und das Stadtbild so zu verbessern.

Ob dadurch bereits weniger wild abgestellte Altkleidersäcke im Stadtgebiet zu finden seien, lasse sich derzeit noch nicht eindeutig sagen, meint Jasmin Rapp auf unsere Nachfrage. Am Montagmittag jedenfalls sieht es beispielsweise am früheren Standort in der Von-Gunzert-Straße auf dem Lindenhof – hier türmten sich die Säcke schon etliche Male – recht ordentlich aus, wie unsere Redaktion feststellt.

Früher türmten sich hier auf dem Lindenhof etliche Male die Müllsäcke. Foto: Schneider

„Unabhängig davon kommt es leider weiterhin zu illegalen Müllablagerungen, etwa von Reifen oder anderem Abfall auf Wiesen oder im Wald. Die Stadt bittet hier weiterhin um Rücksicht und Mithilfe der Bevölkerung“, meint sie.

Probleme in Vöhringen

Mit dem Problem steht Oberndorf freilich nicht allein da. Fast überall im Kreis Rottweil wurden unerwünschte Ansammlungen von Müll beklagt.

Jüngst war der Ärger beispielsweise in Vöhringen wieder groß. Neben Altkleidern fanden sich dabei auch Essensreste und Sperrmüll rund um die Container beim Bauhof und beim Hirschberg. Diese „Fremdstoffe“ bereiten auch den Betreuern der Container – im Vöhringer Fall das DRK – bei der 14-tägigen Leerung Probleme.

Vier Container nach zehn Tagen gefüllt

Zurück nach Oberndorf: Vor der Einführung der neuen Regelung zur Altkleiderentsorgung hätten viele Bürger Fragen gehabt. „Seit der Einführung der Container ist es in der Stadtverwaltung spürbar ruhiger geworden, was als positives Signal gewertet wird“.

Die aktuell vier aufgestellten Container seien nach rund zehn Tagen gefüllt gewesen. „Eine Erweiterung des Angebots ist derzeit nicht geplant“, teilt die städtische Pressesprecherin auf unsere Frage mit. Die Stadt verstehe die Sammelstelle als Übergangslösung und hoffe weiterhin auf eine dauerhafte, übergeordnete Regelung.

Wissenswertes und Hinweise zur Abgabe

Öffnungszeiten Werkhof

Der Werkhof ist für die Abgabe montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Hinweise der Stadtverwaltung

Auch nach Einführung der Getrenntsammlungspflicht gelte es, zwischen Textilmüll und Kleiderspenden zu unterscheiden. Nur gut erhaltene, tragbare Kleidung helfe. Kaputte oder stark verschmutzte Kleidung gehöre weiterhin in die Restmülltonne. Grundsätzlich nicht in die Altkleidersammlung gehören: Polstermöbelstoffe, Matratzen, Teppiche, technische Textilien, wie Schutzkleidung, Verbandmaterialien, Zelte und Planen, Schuhe und Stoff-/Plüschtiere mit fest eingebauten, elektrischen Funktionen.