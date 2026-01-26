Nach Müll-Ärger in Oberndorf: Funktioniert die neue Lösung im Altkleider-Chaos?

Berge von Müllsäcken und Riesenärger bei den Bürgern: Nach monatelangem Abfall-Drama gibt es seit 7. Januar in Oberndorf eine neue Regelung. Ist das Problem damit gelöst?
In Oberndorf war der Altkleider-Ärger besonders groß, nachdem die insolvente Betreiberfirma die Abholung eingestellt hatte. So groß, dass die Stadt im Sommer sogar ein Entsorgungsunternehmen beauftragt hatte, um die 19 Container an neun Standorten im Stadtgebiet einzusammeln. Parallel wurde an einer neuen Lösung gefeilt, die nun seit 7. Januar umgesetzt wird. Wir lassen die Stadtverwaltung Bilanz ziehen. Ist das Müllproblem nun ein für alle Mal erledigt?