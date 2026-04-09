Nach Mordfall in Bollschweil: Prozess gegen Familienvater startet am Montag in Freiburg

Ein 58-jähriger soll im vergangenen Oktober seine achtjährige Tochter in Bollschweil getötet haben. Am Montag startet der Prozess gegen den Mann.
Es war ein brutales Verbrechen, das über die Grenzen der Region hinaus viele Menschen schockiert hat: Am 11. Oktober des vergangenen Jahres soll ein 58 Jahre alter Familienvater in Bollschweil (Breisgau-Hochschwarzwald) seine damals achtjährige Tochter umgebracht haben. Nun steht der Mann ab dem kommenden Montag in Freiburg vor Gericht und muss sich wegen des Mordes an seinem eigenen Kind verantworten.