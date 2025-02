Alles Aktuelle zum Tötungsdelikt in Offenburg Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen

Nach dem in Sozialen Medien Videos von der Verhaftung eines mutmaßlichen Tatverdächtigen in Offenburg aufgetaucht sind, bestätigte die Polizei am Nachmittag die Festnahme eines 42-jährigen Deutschen.