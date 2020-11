Mord an Mutter in VS Anklage macht Grausamkeit der Tat deutlich

In den Fokus genommen wurde jedoch auch der damit zusammenhängenden, seit Monaten zum Teil gewalttätig ausgetragene Konflikt zwischen dem 50-jährigen Angeklagten und der dreifachen Mutter. Hintergrund hierfür ist laut Ermittlern die Trennung des Opfers vom offenbar brutalen Ex-Freund – und eine neue Beziehung, die die 39-Jährige eingegangen war.

Immer wieder Konflikte

Auch Zeugen hatten dem Schwarzwälder Boten berichtet, dass es immer wieder zu Konflikten kam und der er seine Tat mehrfach ankündigte. Ernst genommen hatte ihn, das ergaben die Ermittlungen der Polizei, jedoch niemand. Bis zum 28. Mai, als er seinen Drohungen Taten folgen ließ.

Blind vor Eifersucht soll der Angeklagte sich mehreren Tage zuvor entschieden haben, seine Ex-Freundin, die mittlerweile ausgezogen war, umzubringen. Hierfür traf er laut der Anklage entsprechende Vorkehrungen. Im Mittelpunkt: zwei massive Tischbeine. Diese soll der Ex-Freund von einem Tisch abmontiert und an zwei Orten in der Wohnung deponiert haben.

Und er habe eine weitere Vorkehrung getroffen, um den Tatverdacht auf einen unbescholtenen Nachbarn zu lenken. Denn unter einem Vorwand soll er ihm zwei Tage zuvor einen Wohnungsschlüssel gegeben haben.

Von hinten erschlagen?

Am Tattag, einem sonnigen Donnerstag, kam es nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zum letzten und tödlichen Aufeinandtreffen zwischen dem Ex-Paar. Denn die dreifache Mutter betrat den späteren Tatort, um in der gemeinsamen aber mittlerweile gekündigten Wohnung in der Schramberger Straße letzte Vorbereitungen für den endgültigen Auszug zu treffen.

Genau diesen Zeitpunkt soll der Angeklagte genutzt haben. Die Ermittlungen ergaben, dass der heimtückische Angriff zwischen 8.30 und 9 Uhr erfolgt sein soll. Denn genau in jenem Moment, als die Frau ihrem Ex-Lebensgefährten den Rücken zudrehte, um knieend einen unteren Teil einer Schrankwand auszuräumen, soll der 50-Jährige mit dem zuvor deponierten, massiven und kantigen Tischbein zugeschlagen haben.

Sieben wuchtige Schläge trafen die offenbar wehrlose Frau auf den Hinterkopf. Der mutmaßliche, kräftige Täter soll erst abgelassen haben, als das Tischbein zerbrach. Aufgrund der massiven Schädelverletzungen starb die dreifache Mutter kurz nach der Attacke.

Unfall vorgetäuscht

Auf perfide Art und Weise soll der mutmaßliche Mörder anschließend einen häuslichen Unfall vorgetäuscht haben. Dazu seien eine Gardinenstange teilweise heruntergerissen und ein Stuhl umgeworfen worden, um einen Sturzsituation darzustellen. Hier seien auch Blutspuren teilweise beseitigt worden. Mit seinem T-Shirt habe der in Untersuchungshaft sitzende Mann laut Staatsanwaltschaft das Tatwerkzeug abgewischt und beides in eine rote Tasche gepackt.

Deren Inhalt entsorgte er anschließend, ging dann zu einem Lebensmittelladen in der Gartenstraße, danach in das City Rondell, ehe er von der Sparkasse zur Gartenschule lief, um dort gegen 10 Uhr seinen Sohn abzuholen. Nichtsahnend betrat dieser mit seinem Vater, dem mutmaßlichen Mörder, die Wohnung – und fand dort die tote Mutter vor.

Nachbar wählt Notruf

Gegenüber seinem Nachbarn habe er schließlich angegeben, dass es zu einem tödlichen Sturz gekommen sei – und ließ diesen den Notruf wählen, um ihn, wie geplant, als Tatverdächtigen ins Spiel zu bringen. Dieser Plan schlug jedoch fehl. Noch am gleichen Tag wurde der Ex-Partner festgenommen, nachdem einer hinzugerufenen Notärztin die Auffindesituation verdächtig vorkam.

Doch trotz der Ergebnisse der Ermittlungen bestreitet der Angeklagte weiterhin die Tat – hält laut Anklage an der Unfall-Theorie fest oder erklärt, dass es ansonsten einen anderen Täter geben musste. Doch wie möchte die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Mörder überführen?

DNA-Spuren festgestellt

Hierfür spielen insbesondere DNA-Spuren eine wichtige Rolle. Denn: Das blutverschmierte T-Shirt konnte von der Polizei im Bereich des alten Friedhofs sichergestellt werden. An diesem seien sowohl die DNA des Angeklagten als auch das Blut der Dreifachmutter festgestellt worden. Fasern des T-Shirts ließen sich zudem an der am Tattag getragenen Kleidung des 50-Jährigen sowie an der Leiche feststellen. Für die Ermittlungsbehörden reichen diese Spuren für einen Tatnachweis aus.

Nach wie vor nicht auffindbar ist ein Teil des Tischbeins, welches als Tatwaffe genutzt wurde und abbrach. So hatte die Polizei im Nachgang zur Tat um Zeugen gebeten, die den Ex-Freund mit der roten Tasche gesehen haben. In dieser muss sich das Teil befunden haben. Eine groß angelegte Suchaktion, in der starke Kräfte der Bereitschaftspolizei und darüber hinaus ein Spürhund eingesetzt wurden, führten ebenfalls nicht zu dem abgebrochenen Stück des Tischbeins.

Doch auch ohne dieses ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, das Gericht von der Schuld des vorbestraften Mannes überzeugen zu können. Zudem sollen eine Vielzahl von Zeugen hinsichtlich des Motivs entsprechend untermauern können, dass Angeklagte auch wirklich für dieses grausame Verbrechen in Frage kommt.

Fünf Verhandlungstage

Die gerichtliche Aufarbeitung soll derweil Anfang des kommenden Jahres beginnen. Laut Angaben des zuständigen Landgerichts in Konstanz ist der Prozessauftakt für den 15. Januar angedacht. Derzeit plant das Gericht mit insgesamt fünf Prozesstagen, um die vermutlich umfangreiche Beweisaufnahme zu ermöglichen. Denn dass der Angeklagte die Tat zugeben wird, scheint angesichts seines bisherigen Leugnens unwahrscheinlich.