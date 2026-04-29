Nach Mondmission: US-Präsident Trump empfängt Artemis-Astronauten

Noch während ihrer Mondmission hatte der US-Präsident die vier Artemis-Astronauten ins Weiße Haus eingeladen - und jetzt kamen sie ins Oval Office. Trump zeigt dabei ebenfalls Raumfahrt-Ambitionen.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Empfang der "Artemis 2"-Astronauten im Weißen Haus über eigene Raumfahrt-Ambitionen gewitzelt. Um Nasa-Astronaut zu werden, müsse man "sehr klug" sein und "physisch viele Dinge gut machen", sagte Trump vor Journalisten im Oval Office. "Ich hätte also kein Problem gehabt, es zu schaffen. Ich bin physisch sehr gut."