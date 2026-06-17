Nach monatelangem Stillstand: Bis 2029 soll der Glasfaserausbau in Mahlberg fertig sein

In Sachen Breitbandausbau tut sich in Mahlberg seit Monaten nichts. Das soll sich jedoch ändern, wie der Geschäftsführer der Breitband Ortenau dem Gemeinderat versicherte.
Wie kommt der Ausbau von schnellem Internet in Mahlberg voran? Was passiert, wenn wie von der Bundesregierung geplant, 2036 die Kupfernetze abgeschaltet werden? Und wo wird der Ausbau mit Steuergeldern gefördert und wo nicht? Um diese und andere Fragen ging es in der Sitzung des Gemeinderats, in der Josef Glöckl-Frohnholzer Rede und Antwort stand. Er ist Geschäftsführer der Breitband Ortenau, die den vom Bund geförderten Ausbau des schnellen Internets koordiniert.