Nach Millionen-Raub in NRW: Wie sicher sind die Schließfächer von Ortenauer Banken?

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen stellt sich auch in der Ortenau die Frage, wie gut Schließfächer gesichert sind – wir haben bei zwei Banken nachgefragt.
Dieser Einbruch war einer der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Zeit in Deutschland: Ende Dezember bohrten Einbrecher in einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen ein Loch in den Tresorraum und plünderten dort zahlreiche Bankschließfächer. Schätzungen zufolge wurden Wertgegenstände im Wert von bis zu 100 Millionen Euro gestohlen, die Ermittlungen nach den Tätern laufen.