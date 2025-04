Nach Militärübung: US-Militär: Vierter Soldat in Litauen tot aufgefunden

1 Der Panzer der vermissten US-Soldaten versank in einem Sumpf in Litauen. Foto: U.S. Army/Christopher Saunders

Der Panzer von vier vermissten US-Soldaten versank metertief in einem Sumpf in Litauen. Zunächst wurden drei Leichen gefunden. Nun ist auch das Schicksal des letzten Soldaten geklärt.









Nach der Bergung eines metertief im Schlamm versunkenen Panzers in Litauen haben Rettungskräfte nahe Pabrade nun auch die Leiche des vierten und letzten vermissten US-Soldaten gefunden. Der Angehörige der US-Armee sei am Dienstagnachmittag tot aufgefunden worden, teilte die europäische Kommandozentrale der US-Armee in Wiesbaden mit. Auch das Weiße Haus und das Pentagon bestätigten den Tod des Mannes.