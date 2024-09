Nach Messerattacke in Neuhengstett: Diese Konsequenzen fordert der Bürgermeister

1 Für großes Entsetzen sorgte der Angriff am 17. September auf einen Busfahrer in Neuhengstett. Foto: © polack - stock.adobe.com

Der Schock sitzt immer noch tief: Mit Schrecken denken der Busfahrer, der am 17. September in Neuhengstett mit einem Messer angegriffen wurde, und die Schüler, die er transportierte, an den Vorfall. Das sagt der Althengstetter Rathauschef nun zu der Tat.









„Zu unser aller Entsetzen kam es am späten Nachmittag des 17. September in Neuhengstett zu einem tätlichen Angriff eines Mannes auf den Fahrer eines Schulbusses, unter Einsatz eines Messers. In dem Schulbus saßen zu diesem Zeitpunkt auch noch einige Schüler auf dem Nachhauseweg. Im Namen der Gemeinde und auch ganz persönlich, verurteile ich diese Tat auf das Schärfste“ – mit diesen Worten wandte sich Bürgermeister Rüdiger Klahm am Mittwochabend zum Auftakt der konstituirenden Sitzung des Gemeinderats an die Zuhörer und das Gremium.