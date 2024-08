Nach Messerattacke in Mundelfingen: Mutßmaßlicher Täter war der Polizei bereits bekannt

Nach Messerattacke in Mundelfingen

Im Bereich der Peter-Thumb-Straße im Hüfinger Ortsteil Mundelfingen fand am frühen Freitagmorgen, 23. August, eine Gewalttat statt, die den Menschen in Mundelfingen bis heute nachgeht. Ein 18-Jähriger zückt laut Polizei ein Messer und sticht damit seinem 16-jährigen Kontrahenten in den Rücken. Ein Zeuge hilft, die Blutung zu stillen, der junge Mann wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der Ältere versucht vergeblich zu fliehen, als die Polizei ankommt.