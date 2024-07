Nach Messerattacke in Hohentengen: Gewalt an Familie: 19-Jähriger soll in Psychiatrie bleiben

Gewalt an Familie: 19-Jähriger soll in Psychiatrie bleiben

1 Der mutmaßliche Täter soll in der Psychiatrie bleiben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Armin Weigel

Ende März soll ein 19-Jähriger seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Entscheidung getroffen.









Nach der Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen am Hochrhein soll der 19-jährige mutmaßliche Täter nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in der Psychiatrie bleiben und weiter behandelt werden. „Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung zur Tatzeit schuldunfähig gewesen ist“, teilte die Anklagebehörde in Waldshut-Tiengen mit.