1 Der attackierte Schüler wurde von einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Foto: Ullrich

Der Messerangriff am August-Ruf-Bildungszentrum in Ettenheim hatte für das Opfer schlimmere Folgen als bisher gedacht. Offenbar kam der Schüler nur mit Glück mit dem Leben davon.









Der Jugendliche, der am Dienstag von einem Mitschüler attackiert wurde, befindet sich nach einer Notoperartion "derzeit wieder in einem stabilen Zustand". Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Offenburg am frühen Mittwochnachmittag mit.