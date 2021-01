Nach Messer-Angriff auf Mutter in Haigerloch Öffentlichkeit bei Prozess ausgeschlossen

Urteil fällt öffentlich

Auch Richter Breucker benötigte mit seinen beiden Richterkollegen Kalmbach und Sommer sowie den beiden Schöffen nur eine kurze Beratung, um dem Antrag der Verteidigung stattzugeben.

Das Urteil selbst – auf die Feststellung legte Breucker Wert –­ werde aber öffentlich gesprochen, und zwar voraussichtlich am Montag, 8. Februar, ab 11.30 Uhr. Mindestens ein weiterer Verhandlungstermin ist bis dahin angesetzt, zwei Sachverständige und sechs Zeugen sollen der großen Strafkammer dabei helfen, Licht in die Sache zu bringen.

Abgespielt hat sich die Geschichte laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Hechingen vermutlich folgendermaßen: Die Mutter kam am 28. Juli vergangenen Jahres, es war ein Dienstag, nachmittags von der Arbeit nach Hause und fand ihren laut Anklage an paranoider Schizophrenie leidenden und zudem diabeteskranken Sohn auf dem Balkon mit einer Flasche Bier in der Hand vor. Anscheinend hatte er schon vorher aus mangelnder Einsicht damit aufgehört, notwendige Medikamente zu nehmen. Und auch an diesem Nachmittag auf dem Balkon stellte sich nach Angaben der Mutter heraus, dass er noch kein Insulin genommen hatte. Die Mutter holte deshalb den im Erdgeschoss des Hauses lebenden Bruder des Mannes zu Hilfe. Dieser war inzwischen ebenfalls von der Arbeit in seine Wohnung zurückgekehrt.

Das Einwirken der beiden auf den Mann führte offenbar zu keiner Einsicht. "Für die Weißen Väter (ein bis Ende 2017 in Haigerloch ansässiger Orden von Afrika-Missionaren) lasse ich mich nicht spritzen", soll der Angeklagte geantwortet haben, also entschieden sich seine Mutter und sein Bruder, die Polizei zu rufen.

Als diese sich gegen 17.45 Uhr dem Haus näherte, sah das der Angeklagte vom Balkon aus, und dabei schien es ihm zu dämmern, was ihm blühen könnte. Er bekam es wahrscheinlich mit der Angst zu tun, jetzt in eine Klinik eingewiesen zu werden, wurde zornig und ging im Esszimmer auf seine Mutter los. Dabei zog er ein Messer mit einer neun Zentimeter langen Klinge aus der Hosentasche.

Mutter versucht noch um Tisch zu flüchten

Die Mutter versuchte laut der Anklage der Staatsanwaltschaft noch um den Tisch zu flüchten, aber der Sohn bekam sie am Hals zu fassen, presste die Frau an sich und begann, auf seine Mutter einzustechen.

Die Mutter wehrte sich natürlich, und nur deswegen, weil sie sich mit dem Arm vor den Messer-Attacken schützte, erlitt sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen. am Körper; wohl aber drei Stichwunden und Schnittwunden am Arm sowie Verletzungen an der Hand.

Gleichzeitig rief sie den Bruder des Angreifers zu Hilfe, und als dieser sofort herbeieilte, setzte sich der Kampf fort. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft versetzte der Bruder schließlich dem 40-jährigen Angeklagten mehrere Faustschläge ins Gesicht, die ihn kampfunfähig gemacht haben dürften.

Von der Polizei ließ er sich danach widerstandslos festnehmen. Nach seiner Festnahme wurde der Angeklagte dann aufgrund eines Unterbringungsbefehls des Amtsgerichts Hechingen in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.