Nach mehrfachem Tor-Absturz: Warum es nun neue Hoffnungen für die baufällige Wolfacher Sporthalle gibt

Die Wolfacher Sporthalle ist in schlechtem Zustand. Durch abstürzende Tore gab es gefährliche Situationen. Das Risiko wurde gebannt und es gibt weitere gute Nachrichten.
Der Zustand der Sporthalle bei der Realschule Wolfach ist ein großes Sorgenkind der Gemeinde. Denn: Der Sanierungsstau ist massiv. Die aus technischer Sicht angebrachte Runderneuerung würde Millionen kosten – und sprengt den finanziellen Rahmen der Gemeinde. Im Ergebnishaushalt 2026 steht schon ohne größere Investitionen in die Halle ein deutliches Minus von rund 1,7 Millionen Euro.