Nach mehr als 30 Jahren: Neubau von Höhenhotel an der Schwarzwaldhochstraße geplant

Das Höhenhotel Unterstmatt war eines der bekanntesten Hotels an der Schwarzwaldhochstraße – bis der Betrieb 1992 eingestellt wurde. Jetzt gibt es Pläne für einen Neubau.
Noah Fahrner kann es nicht mehr mit ansehen: „Es bricht mir das Herz, dass das Haus langsam verrottet.“ Er meint das ehemalige Höhenhotel Unterstmatt, das dasselbe Schicksal ereilt hat wie so viele einst glanzvolle Häuser an der Schwarzwaldhochstraße. 1992 wurde der Hotelbetrieb eingestellt. Seither steht das Gebäude größtenteils leer – und verfällt von Tag zu Tag.