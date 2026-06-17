Nach mehr als 30 Jahren: Neubau von Höhenhotel an der Schwarzwaldhochstraße geplant

Das Höhenhotel Unterstmatt war eines der bekanntesten Hotels an der Schwarzwaldhochstraße – bis der Betrieb 1992 eingestellt wurde. Jetzt gibt es Pläne für einen Neubau.

Noah Fahrner kann es nicht mehr mit ansehen: „Es bricht mir das Herz, dass das Haus langsam verrottet.“ Er meint das ehemalige Höhenhotel Unterstmatt, das dasselbe Schicksal ereilt hat wie so viele einst glanzvolle Häuser an der Schwarzwaldhochstraße. 1992 wurde der Hotelbetrieb eingestellt. Seither steht das Gebäude größtenteils leer – und verfällt von Tag zu Tag.

Diese Entwicklung will Fahrner stoppen. Wobei auch er das Gebäude nicht mehr retten kann - das gibt die Bausubstanz einfach nicht mehr her. Stattdessen will Fahrner das Hotel abreißen und ein neues errichten.

Sein Familie betrieb früher bereits das Schliffkopfhotel, aktuell die Kniebishütte und den Skilift Unterstmatt.

Was Fahrner plant

Das sind Fahrners Pläne: „Geplant ist der Neubau eines Höhenhotels mit rund 30 Hotelzimmern, einem öffentlichen Restaurant mit regionaler Ausrichtung, einer musealen Ausstellung zur Geschichte der Schwarzwaldhochstraße, der Höhenhotels und des Wintersports im Nordschwarzwald sowie einer touristischen Informations- und Begegnungsstätte.“

Durch die Kombination aus Beherbergung, Gastronomie, Information, Kultur und Naturerlebnis entstehe ein attraktiver Ganzjahresbetrieb für Tagesgäste, Wanderer des Westwegs, Radfahrer, Wintersportler und Urlaubsgäste.

An Masterplan Schwarzwaldhochstraße orientiert

Das Projekt orientiere sich an den Zielen des Masterplans Schwarzwaldhochstraße. In dem 2017 veröffentlichten Entwicklungskonzept, das die Leader-Gruppe in Auftrag gegeben hatte, werden Fördermittel für derartige Projekte in Aussicht gestellt - die Fahrner gerne nutzen möchte. Im Masterplan heißt es: Ein Neubau des Höhenhotels Unterstmatt ist sinnvoll und würde den Standort aufwerten.

Dieser Meinung ist auch der Sasbacher Gemeinderat, dem Fahrner sein Konzept kürzlich vorstellte. Mit der Gemeinde sei er weiterhin im Austausch.

Den Bauantrag will Fahrner zeitnah einreichen. Fahrner hofft, dass es für das Vorhaben keinen Bebauungsplan braucht – weil er mit seinem Hotel die gleiche Nutzung wie einst auf derselben Fläche anstrebt. Wenn doch, würde das den Zeitplan durcheinanderwirbeln. Daran möchte Fahrner nicht denken – aus seiner Sicht steht das Hotel schon lange genug leer.