Nach mehr als 20 Jahren: Pfarrer Schweizer verlässt Simmersfeld

1 Nach mehr als 20 Jahren wechselt der Simmersfelder Pfarrer Alexander Schweizer den Dienstort: Neue Wirkungsstelle ist Mittelstadt bei Reutlingen. Foto: Manfred Köncke

Mehr als 20 Jahre hat Pfarrer Alexander Schweizer in der evangelischen Kirchengemeinde Simmersfeld gewirkt. Jetzt wechselt der 53-jährige Seelsorger die Stelle. Im Erntedankgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, wird er von Dekan Tobias Geiger verabschiedet. Seine neue Dienststelle ist Mittelstadt, ein Teilort von Reutlingen.









Der Erntedankgottesdienst in der Johanneskirche beginnt um 10 Uhr. Bereits eine halbe Stunde vorher werden die Besucher vom Posaunenchor auf dem Vorplatz eingestimmt. Der Kirchenchor Ettmannsweiler/Beuren wird singen, der Flötenkreis musizieren und die Kinderkirche Ettmannsweiler will das Anspiel „Die Vogelscheuche Flori“ aufführen. Umrahmt wird die Morgenfeier außerdem vom Musikteam. An der Orgel sitzt Robin Lutz.