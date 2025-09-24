Nach massiven Protesten: Trump kritisiert Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show

US-Präsident Donald Trump attackiert die Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show – und wirft ABC vor, „99 Prozent demokratischen Müll“ zu senden.

US-Präsident Donald Trump hat die Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show vor ihrer geplanten Ausstrahlung am Dienstagabend (Ortszeit) kritisiert. In einem Beitrag in seinem Onlinedienst Truth Social machte Trump Kimmel nieder und warf dem Sender ABC mit Blick auf die Demokratische Partei vor, „zu 99 Prozent positiven demokratischen Müll“ zu spielen.

Trump warf Kimmel zudem vor, „ein weiterer Arm“ der Parteizentrale Democratic National Committee zu sein. Trump deutete außerdem an, er könnte gegen ABC vorgehen.

Die ABC-Mutter Disney hatte am Montag angekündigt, dass die vorübergehend abgesetzte Sendung am Dienstag wieder auf Sendung gehe. Zwei Unternehmen, denen Dutzende von Partnersendern gehören, kündigten jedoch an, die Show nicht zu zeigen.

Kimmel hatte der US-Regierung vorgeworfen, die Ermordung des Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Nach einer Drohung der Trump-nahen Medienaufsichtsbehörde FCC mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender daraufhin in der vergangenen Woche das Aus für Kimmels Show auf „unbestimmte Zeit“, was Trump als „großartige Nachricht“ bezeichnete. Am Montag erklärte Disney dann, dass die Show am Dienstag fortgesetzt werden solle.