Hier sollen neue Baugrundstücke in Epfendorf entstehen

Nach Mangel an Bauplätzen

1 Endlich wieder Platz zum Bauen soll es bald in Epfendorf geben. Foto: Wagner Bauplätze in Epfendorf waren zuletzt rar. Nun sollen zehn Einfamilienhausgrundstücke und ein Gewerbegrundstück entstehen. Und auch beim Thema Solar gibt es eine Einigung.







Beim Bebauungsplan „Steiniger Krümme II“ in Harthausen gibt es nach langem Hin und Her Licht am Ende des Tunnels. Seit 2021 beschäftigen sich das Rottweiler Ingenieur und Planungsbüro, die Verwaltung und der Gemeinderat mit dem Projekt.