Nach Lkw-Drama: Bürger schockiert – wieder Probleme mit der Schranke in Aistaig

Und wieder bleibt die Schranke am Bahnübergang in Aistaig oben, obwohl der Zug kommt – zum Schrecken der Bürger. Wir fragen bei der Bahn nach: Wird jetzt reagiert?
„Achtung, am Bahnübergang in Aistaig scheint es wieder einen Defekt zu geben. Polizei ist vor Ort“, wird am Wochenende über eine Oberndorfer Facebook-Gruppe gewarnt. Verärgerte Kommentare wie „Hier bekommen Sie nicht einmal ein paar Bahnschranken zum Funktionieren“ folgen sogleich. Nicht überraschend, denn die Schranken am Bahnübergang in Aistaig schließen schon zum wiederholten Mal nicht, obwohl der Zug kommt.