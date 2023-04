1 Das Feuer breitete sich laut Einsatzkräften von der hinteren Achse des Anhängers in den Laderaum aus. Ein großer Teil der Pakete wurde dabei zerstört. Feuerwehr und Polizei gehen von einem technischen Defekt an der Bremse als Brandursache aus. Foto: Feuerwehr Offenburg

Ein brennender Lkw-Anhänger hat am Mittwoch auf der A 5 zwischen Offenburg und Lahr für zehn Kilometern Stau gesorgt. Der Laster hatte 16 Tonnen Pakete geladen, ein Großteil wurde durch das Feuer zerstört. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt.









Wahrscheinlich werden in den kommenden Tagen viele Hundert von Empfängern vergeblich auf ihre Pakete warten: Ein großer Teil der 16-Tonnen-Ladung des Lasters ging laut Polizeisprecher Wolfgang Kramer in Flammen auf. Der Fahrer des Lastwagens hatte den brennenden Anhänger abkoppeln können und blieb unverletzt. Wohin der Lastwagen des Kurierdienstes UPS unterwegs war und ob eventuell das Umschlagzentrum in Lahr sein Ziel gewesen sein könnte, blieb zunächst offen. Auf eine Anfrage unserer Redaktion reagierte das Unternehmen bis Redaktionsschluss am Mittwochabend nicht.

Verkehr staut sich auf zehn Kilometern Länge

Auch die Höhe des entstandenen Schadens war am Mittwoch noch unklar. In den Paketen sollen sich unter anderem hochwertige Ware wie Uhren und Computertechnik befunden haben. Auch Pendler bekamen die Konsequenzen des Brandes am Mittwochmorgen zu spüren: Mehrere Fahrstreifen der A 5 Richtung Süden wurden aufgrund der Lösch- und Räumungsarbeiten gesperrt. Laut Polizei hatte sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge gebildet. Zwischenzeitlich erstrecke sich der Rückstau bis zur Anschlussstelle Appenweier.

Die ersten Notrufe erreichten die Polizei gegen 6.15 Uhr am Mittwochmorgen. Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten einen in Flammen stehenden Lastwagenanhänger auf dem Standstreifen der A 5-Südfahrbahn kurz hinter der Anschlussstelle Offenburg. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, breitete sich das Feuer bereits auf die Ladung aus, berichtete die Offenburger Feuerwehr im Nachgang des Einsatzes. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes aus. Während der Fahrt seit es an der hinteren Achse zu einer Rauchentwicklung gekommen.

„Es kann sein, dass sich eine Bremse irgendwie festgesetzt hatte und dann der Reifen zu brennen anfing“, erläuterte Nils Schulze, stellvertretender Kommandant der Offenburger Wehr, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das sei jedoch zunächst nur eine Mutmaßung. Schulze war beim Einsatz selbst mit dabei gewesen.

Feuerwehr ist mit 40 Kräften im Einsatz

Von der hinteren Achse des Anhängers habe sich das Feuer in den Laderaum ausgebreitet. Dort wurden die Pakete Opfer der Flammen. Die Einsatzkräfte öffneten schließlich eine Seite des Anhängers, um das Stückgut mit Hilfe eines Radladers vollständig auszuräumen, „um an die hintersten Glutnester zu kommen“, so Schulze. An und für sich habe es sich um ein „Standardszenario“ gehandelt, Gefahrenstoffe seien keine involviert gewesen.

Dass der Anhänger jedoch so dicht gepackt gewesen sei, habe eine Herausforderung dargestellt. Die Glutnester machten die Einsatzkräften unter anderem mit Wärmebildkameras ausfindig. Der Einsatz sei mit einem großen Aufwand verbunden gewesen: Die Feuerwehr Offenburg war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und circa 40 ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Der Grundschutz für die Stadt Offenburg sei jedoch zu jeder Zeit durch weitere Einheiten der Feuerwehr sichergestellt gewesen.

Die Nachlöscharbeiten dauerten laut Feuerwehrvizekommandant Schulze bis etwa 12 Uhr an, die Aufräumarbeiten dauerten jedoch länger an. Die Autobahn war ab 14 Uhr wieder frei befahrbar, so Polizeisprecher Wolfgang Kramer.