Nach Leptig-Verletzung: So lief das Debüt von Tobias Eismann im Tor des SC Lahr

1 Der SC Lahr (hier Pedro Allgaier im Pokal am Ball) muss womöglich länger auf Stammtorwart Jona Leptig verzichten. Foto: Künstle

Der SC Lahr musste gegen den SC Konstanz-Wollmatingen ohne Torwart Jona Leptig antreten. Der Rückhalt hatte sich im Abschlusstraining verletzt. Da auch Ersatzmann Sokolov gesperrt fehlte, kam A-Junior Eismann zu seinem Debüt.









Verbandsliga: SC Konstanz-Wollmatingen - SC Lahr 3:2 (3:0). Muss der SC Lahr längere Zeit ohne seinen Stammtorwart auskommen? Nach Konstanz konnte Jona Leptig nach seiner Verletzung im Training am Donnerstag nicht mitfahren. Wie lange er nun fehlt, ist noch unklar. „Dass wird das MRT diese Woche zeigen“, sagt Sascha Schröder, Trainer des SCL. Da dem Coach auch Eugen Sokolov nach seiner Roten Karte in der Pokalpartie gegen Wolfenweiler-Schallstadt nicht zur Verfügung stand, war das Gastspiel am Bodensee die Stunde von U 19-Keeper Tobias Eismann. Als Ersatztorwart sprang Simon Lehmann in ungewohnter Rolle auf der Bank ein.