Nach Leichenfund: Tote in Mannheim war 19-Jährige – Jugendlicher festgenommen

Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim gibt die Polizei erste Details bekannt. Eine Sonderkommission mit rund 60 Beamten ermittelt in dem Fall.
Bei der toten Frau in einem Wald bei Mannheim handelt es sich laut Polizei um eine 19-Jährige, die nach derzeitigem Stand Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und festgenommen worden. Er befinde sich in polizeilichem Gewahrsam und werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Diese seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.