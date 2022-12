2 Die Spurensicherung der Polizei ermittelt am Freitagmorgen weiter im Fall der gefundenen Leiche in der Rottweiler Tannstraße. Foto: Günther

Nach der Obduktion der am Donnerstag in Rottweil gefundenen Leiche steht fest: Es handelt sich um die vermisste 57-Jährige.















Rottweil - Arbeitskolleginnen hatten die Rottweilerin am Sonntag, 18. Dezember, als vermisst gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei im Garten eines Hauses in der Tannenstraße auf eine weibliche Leiche. Ob es sich dabei um das Haus handelte, in dem die Getötete mit ihrem Ehemann lebte, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Fest steht dagegen, dass die 57-Jährige durch Gewalteinwirkung starb. Zu diesem Ergebnis kam die Gerichtsmedizin nach der Obduktion der Toten. Gegen den Ehemann wird ermittelt. Er wurde noch am Freitag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Seit Dienstag war die Spurensicherung am Fundort der Leiche im Einsatz. Ein weiterer Leichenfund in der Region, nachdem am Mittwoch bereits in einem Garten in Albstadt-Ebingen die Leiche einer als vermisst gemeldeten 20-Jährigen gefunden worden war. Zuvor waren in der Innenstadt Schüsse gefallen, ein 23-Jähriger - laut Bekannten der Toten ihr Ex-Freund - war gestorben. Unter Verdacht steht ein Verwandter der jungen Frau, der 52-Jährige sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Alles zu den Todesfällen in Albstadt in unserem Special.

Parallelen zum Leichenfund in Rottweil sind aber lediglich unbestätigte Mutmaßungen. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den näheren Todesumständen und einer möglichen Motivlage dauern an", teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.