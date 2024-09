Nach Leichenfund in Bad Teinach-Zavelstein: Viele Fragen sind noch offen

In dieser Woche hat die Polizei eine tote Frau im Wald bei Bad Teinach-Zavelstein gefunden. Viele Fragen sind derzeit noch offen. Fest steht: Ein 45-Jähriger, der in einem persönlichen Beziehungsverhältnis zur Vermissten stand, sitzt in Untersuchungshaft.

Seit dem 2. September wurde eine 25-Jährige aus Bad Teinach-Zavelstein vermisst. Am Montag entdeckten Beamte der Kriminalpolizeidirektion Calw nun eine Frauenleiche in einem Waldgebiet bei Bad Teinach-Zavelstein. Nach derzeitigem Stand handle es sich dabei um die Vermisste.

Das gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Freitagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Ein mutmaßlicher Täter befinde sich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen, so heißt es in der Meldung, hätten sich Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt ergeben. Die Kriminalpolizeidirektion Calw richtete die Sonderkommission „Hirsch“ ein.

Dringend verdächtig

Durch die Arbeit der Ermittler habe sich schließlich der Verdacht gegen einen 45-Jährigen erhärtet, „der in einem persönlichen Beziehungsverhältnis zur Vermissten stand“, schreiben die Behörden.

Der dringend Tatverdächtige sei am Freitagnachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 45-Jährigen erlassen. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Viele Fragen sind noch offen. Wie kam die junge Frau zu Tode? Wie kamen die Ermittler auf den Verdächtigen? Wie gelang es, die junge Frau im Wald zu finden? Wo befindet sich der mutmaßliche Tatort? In welchem Verhältnis standen die Frau und der Verhaftete zueinander? Und vor allem: Wie kam es zu den tragischen Ereignissen?

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die Polizei, die Mitteilung sei so mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt; weitere Auskünfte würden aus ermittlungstaktischen Gründen momentan nicht erteilt.

Bereits am späten Freitagvormittag erhielt unsere Redaktion indes einen Anruf von einer Frau, die sich fragte, warum wir bislang nichts von einem Vermisstenfall in Bad Teinach-Zavelstein berichtet hätten. Da uns dazu keine Kenntnisse vorlagen, fragten wir bereits gegen Mittag bei der Polizei nach. Dort erklärte ein Sprecher: „Zur Beantwortung Ihrer Anfrage werden wir mit der betreffenden Stelle Rücksprache halten. Nach erfolgter Rücksprache werden wir uns bei Ihnen melden.“ Ob es sich um denselben Fall handelt, ist derzeit ungewiss, scheint jedoch naheliegend.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 2. September oder den darauffolgenden Tagen im Bereich des Waldgebiets zwischen den Ortschaften Emberg, Schmieh und Rötenbach Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Die Ermittlungen der Sonderkommission „Hirsch“, insbesondere zu den näheren Hintergründen der Tat und möglichen Motiven, dauern an.