Im Fall des vermissten Mannes, der am Vatertag tot in einem Teich bei Keltern im Enzkreis gefunden wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Nun werden dringend Zeugen gesucht.

Gut vier Monate lang galt Igor T. aus Baden-Baden als vermisst. Am Donnerstag, 29. Mai, am Vatertag, wurde er gefunden – tot in einem ehemaligen Angelteich im Ranntal, nahe der „Großen Eiche“.

Spaziergänger hatten den Mann dort entdeckt; der Fundort befindet sich nur wenige Hundert Meter südlich der A 8, nördlich von Keltern, nordwestlich von Pforzheim, unweit des Landkreises Calw.

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Viele Einzelheiten sind zum Fall bislang nicht bekannt. Ein Detail lässt jedoch vermuten, dass sich die sterblichen Überreste des Mannes bereits seit längerem im Ranntal befand: Die Tatsache, dass erst eine Untersuchung der Gerichtsmedizin in Heidelberg habe bestätigen können, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt.

Im Zuge der Obduktion habe sich auch der Verdacht erhärtet, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei vor wenigen Tagen mit. Nun suchen sie dringend nach Zeugen.

Vermisst wird der zum Zeitpunkt seines Verschwindens 58-jährige Familienvater Igor T. seit dem 25. Januar.

Sporttasche bei sich getragen

Wie es in einem Fahndungsaufruf des Polizeipräsidiums Offenburg heißt, verließ der Mann an diesem Tag in den Vormittagsstunden unbemerkt das Wohnanwesen der Familie in Baden-Baden, danach verlor sich seine Spur.

An diesem Tag, so gaben nun an diesem Freitag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer neuen Mitteilung bekannt, wurde er zuletzt lebend gesehen. Dabei habe er eine Sporttasche bei sich getragen.

26-köpfige Sonderkommission eingerichtet

Die Polizei hat nun folgende Fragen: Wer hat Igor T. im Zeitraum vom 22. Januar bis 29. Mai gesehen? Wer hat am Fundort (Angelteich) in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt (von der „Großen Eiche“ etwa einen Kilometer in Richtung Regelbaumstraße)? Wer kann sonstige Hinweise zum Verstorbenen geben?

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheims unter der Telefonnummer 07231/1 86 44 44 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der fragliche Teich liegt zwischen der Ortschaft Nöttingen und der Regelbaumstraße im sogenannten Ranntal, auf Gemarkung der Gemeinde Keltern.

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat eine 26-köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Sumpf“ eingerichtet.