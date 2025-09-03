Nach Lebensmittelkontrollen: 18 Betriebe in Freiburg mussten vorübergehend schließen

Bei 18 Betrieben haben Lebensmittelkontrolleure in diesem Jahr Mängel gefunden, die zu einer vorübergehenden Schließung geführt haben.
Mäusekot und tote Schaben: Lebensmittelkontrolleure stoßen bei ihren Besuchen in Geschäften und Restaurants mitunter auf unappetitliche Zustände. Ein näherer Blick auf die in Freiburg vorgestellten Zahlen zeigt jedoch auch: Die Kontrollen erfolgen sehr engmaschig. Und nur in rund einem Prozent der Fälle müssen Wirte oder Lebensmittelhändler ihre Betriebe vorübergehend schließen, um Hygienemängel zu beseitigen.