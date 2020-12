Nach Lebensmittelkontrolle in Café Peter Seifert hadert mit der Justiz

Dazu komme, dass er sich darauf verlassen habe, dass sein Mitarbeiter die verdorbenen Lebensmittel, Reste einer privaten Veranstaltung, entsorgen und die Gerätschaften reinigen werde – das habe er dem Mann mehrfach aufgetragen. Das habe der Mitarbeiter aber nicht erledigt.

Ganz klar: Er, Seifert, sei am Ende verantwortlich. Allerdings sei er auch auf das Vertrauen in seine Mitarbeiter angewiesen.

Seifert: "Ich komme mir verschaukelt vor in diesem Land"

Und überhaupt: Seitdem er das Bahnhofscafé betreibe, habe er zahlreiche Anzeigen erstattet – unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Zechprellerei, Diebstahl und Einbruch. Seifert hatte eine dicke Akte dabei: "alles Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft", sagte er.

Das habe bei der Justiz offenbar System: dass man bei ihm, wo man offenbar "etwas holen" könne, tätig werde, aber in vielen anderen Fällen untätig bleibe. "Ich komme mir verschaukelt vor in diesem Land", so Seifert.

Letzteres wollten Richterin und Staatsanwältin so nicht stehen lassen. Koch sagte, dass Seifert sicher nicht verfolgt werde, weil er eben Herr Seifert sei. Hausmann legte dar, dass die Arbeit der Justiz oftmals anders verlaufe als sich Außenstehende das vorstellten.

Konkret könne sie zu den Vorgängen, die Seifert angezeigt habe, nichts sagen. Aber womöglich seien einige der vom ihm gestellten Anzeigen mittlerweile nicht nur eingestellt, sondern etwa durch Strafbefehle erledigt, oder aber die Ermittlungen dauerten an. Es sei ein Fehlschluss zu glauben, dass Straftaten keine Konsequenzen hätten, nur weil er nichts mehr davon gehört habe. Seifert könne, sagte sie in seine Richtung, bei der Staatsanwaltschaft Auskunft bekommen.

Strafe will er zahlen

Richterin Koch sagte zudem, dass sie zumindest in einem Fall Näheres wisse. Dabei geht es um Diebstahl durch den Mitarbeiter, der auch die Küche nicht saubergemacht hatte. Der Vorgang liege bei ihr auf dem Tisch, so Koch. Sie habe ihn indes vorläufig eingestellt, weil der Angeklagte "nicht mehr auffindbar" sei.

Zu den Vorwürfen, die sich nach den Kontrollen ergaben, sagte Staatsanwältin Hausmann, dass Seifert als Gastronom Sorge dafür tragen müsse, dass im Betrieb alles gemäß den Bestimmungen ablaufe. Seifert selbst habe den Mitarbeiter, den er mit der Reinigung beauftragt habe, als unzuverlässig erlebt und beschrieben – das müsse er bei seinem Tun berücksichtigen. Dass er das nicht getan habe, daraus ergebe sich der Vorwurf der vorsätzlichen Handlung – wobei sie, so Hausmann, im Strafbefehl von der schwächsten Form des Vorsatzes ausgehe. Seifert habe die Verstöße "zumindest billigend in Kauf genommen", er habe eben mehr als nur fahrlässig gehandelt. Dazu komme, so Hausmann, dass das Café La Gare einschlägig bekannt sei: 2016 und 2018 habe es bereits Kontrollen gegeben, 2018 zogen diese ein Bußgeld nach sich.

Seifert zog im Verlauf der Verhandlung seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Das Angebot der Staatsanwältin, die darin enthaltene Höhe des Tagessatzes zu reduzieren, schlug er aus – ("Isch egal") – obwohl er, wie er sagte, in diesem Jahr mit dem Café noch nichts verdient habe, im Gegenteil: Er habe Geld zuschießen müssen. Die Strafe – 1200 Euro – werde er bezahlen. Die Summe sei ohnehin lächerlich im Vergleich mit dem, was er infolge des Bekanntwerdens der Mängel verloren habe.